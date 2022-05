Schwerbehinderter Ex-Rettungsschwimmer bekommt nach Unfall Badetag im Geiseltalsee geschenkt

Mücheln/MZ - Markus Koppe war bis zu seinem schweren Unfall vor 21 Jahren aktiver Rettungsschwimmer. Dank der damaligen intensivmedizinischen Möglichkeiten überlebte er, allerdings mit gravierenden Behinderungen. In einem See zu schwimmen, das konnte er deshalb schon seit Jahren nicht mehr. Doch nun ermöglichten ihm Mitglieder der DLRG-Ortsgruppe Geiseltalsee einen Badetag am Strandbad Stöbnitz.

