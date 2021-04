Schulen schließen nach „Notbremse“ mit Ausnahmen

Merseburg - Am Freitag hat der Landkreis auf das noch junge Bundesinfektionsschutzgesetz reagiert und die Regeln noch einmal für den Saalekreis konkretisiert. Landrat Hartmut Handschak bemüht den Vergleich mit einem Zug: Der Bund hat die Notbremse gezogen und die Landräte und Bürgermeister müssten den Zug nun tatsächlich anhalten. „Den Spielraum, den wir noch haben, nutzen wir auch aus“, sagt Landrat Hartmut Handschak auf Nachfrage. Geregelt werden in der jüngsten Bekanntmachung des Kreises nun die Einschränkungen ab Samstag sowie die Kita- und Schulschließungen ab dieser Woche. Gerade bei letzteren gibt es einige Ausnahmen.

Ausnahmen an Schulen

Ab Montag gehen Schulen einschließlich der Berufsschulen in den Distanzunterricht. Nur die Förderschulen dürfen weiterhin Präsenzunterricht abhalten. Ausnahmen gibt es außerdem für Abschlussklassen. In den Grundschulen dürfen die Schüler der vierten, an den Sekundar- und Gemeinschaftsschulen jene der neunten und zehnten Klassen und am Gymnasium die Jahrgangsstufen 11 und 12 in Präsenz unterrichtet werden. Gleiches trifft auf die Berufsbildenden Schulen zu, deren Abschlussjahrgänge im Gebäude lernen dürfen. Dabei schaue der Pandemiestab weiter auf die Entwicklung der Lage in den Einrichtungen und werde bei Bedarf auf Veränderungen entsprechend reagieren.

Die Kindertageseinrichtungen und Horte im Kreis werden geschlossen und bieten nur noch eine Notbetreuung an. „Da werden die Regeln wie im Februar gelten“, erklärt der Landrat und deutet daraufhin, dass nur ein Elternteil systemrelevant sein müsse. Auch die chemische Industrie werde im Saalekreis erneut als systemrelevanter Zweig eingestuft.

Was bleibt offen?

Darüber hinaus gelten seit Samstag die Regelungen des Bundesinfektionsschutzgesetzes ab einer Inzidenzgrenze von 165. Es öffnen nur noch Lebensmittelhändler, Apotheken, Drogerien, Reform- und Sanitätshäuser, Babyfachmärkte, Optiker und Hörakustiker, Tankstellen, Zeitungsverkauf sowie Buchhandlungen, Blumengeschäfte und jene für Tier- oder Futtermittelbedarf, Gartenmärkte und der Großhandel. Alle anderen Geschäfte bleiben geschlossen und es gilt zwischen 22 und 5 Uhr eine Ausgangsbeschränkung.

„Wir hoffen, dass die Maßnahmen schnell greifen und sich auf die Inzidenz auswirken werden“, sagt Handschak und dankt dem unermüdlichen Einsatz all jener an vorderste Front. Darunter seien jene, die pausenlos im Impfzentrum die Vakzine spritzen. Dort habe es auch schwierige Situationen für die Mitarbeiter vor Ort gegeben, die im Akkord Termine abarbeiten. (mz/Melain van Alst)