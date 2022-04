Schuldig in allen Punkten: So lautet das Urteil gegen die Zuchtanlagen-Betreiber wegen Tierquälerei und illegaler Gülleentsorgung

Landgericht verurteilt Betreiber der Zuchtanlage in Großkayna wegen Umweltverschmutzung, Tiertötung und -quälerei.

Ferkel in einer Zuchtanlage. (Symboldbild)

Halle (Saale)/Großkayna/MZ - Die Schuldfrage war für das Landgericht Halle einfach. Denn die Betreiber der Sauenzuchtanlage (Saza) in Großkayna hatten im Prozess über ihre Anwälte alle Anklagepunkte eingeräumt. So war es am Mittwoch keine Überraschung, als der Vorsitzende Richter die beiden 54-jährigen Eheleute aus Naumburg wegen Gewässer- und Bodenverunreinigung, Tiertötung und quälerischer Misshandlung von Tieren schuldig sprach.