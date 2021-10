Schlägerei in Bad Dürrenberger Diskothek: Pärchen aus Weißenfels wird verletzt

Bad Dürrenberg - In der Nacht von Freitag zu Samstag ist es in einer Diskothek in Bad Dürrenberg zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, griffen drei Männer eine 42-jährige Frau und einen 45-jährigen Mann aus Weißenfels an.

Der 45-Jährige wurde im Gesicht und am Oberkörper verletzt und musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Frau wurde leicht verletzt. Die Beamten konnten drei Männer im Zusammenhang mit der Schlägerei stellen. Es handelt sich um drei Ukrainer im Alter zwischen 29 und 36 Jahren. Der 29-jährige wies ebenfalls Verletzungen auf, wollte sich vor Ort aber nicht behandeln lassen. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Tatablauf.