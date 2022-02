Schläge vor einem Supermarkt in Leuna

Leuna/MZ - Am Montagabend wurde die Polizei zu einer Auseinandersetzung vor einem Supermarkt in Leuna gerufen. Dort, so heißt es von der Polizei, habe ein 33-jährige Tatverdächtiger auf einen anderen Mann eingeschlagen und diesen dadurch verletzt. Anschließend sei der Schläger geflohen. Er kam jedoch nicht allzu weit. Polizisten machten ihn in der Nähe des Supermarktes ausfindig und hätten ihn zur Sache befragt, heißt es weiter. Das 22-jährige Opfer sei mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht worden. Gegen den Angreifer wurde eine Strafanzeige wegen Körperverletzung aufgenommen.