Schkopau: Warum Parken am Raßnitzer und Wallendorfer See jetzt teurer wird

Schkopau/MZ - Bei gutem Wetter zieht es viele Menschen an die Seen in der Region. In Schkopau sind der Wallendorfer und der Raßnitzer See beliebte Ausflugsziele und Treffpunkte, nicht nur für die hiesigen Einwohner. Dort gibt es ab dieser Saison Änderungen. Wer mit dem Auto an einem der Seen parken will, muss künftig mehr zahlen. In Burgliebenau wird die Gebühr erhöht, in Wallendorf überhaupt erst eingeführt. Außerdem will die Gemeinde im Sommer einen Sicherheitsdienst beauftragen, der an den Seen Streife fahren soll.