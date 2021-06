Saalesparkasse hat in 800 Fällen Corona-Hilfen ausgezahlt

Halle (Saale) - Privatkunden der Saalesparkasse haben im vergangenen Jahr in 800 Fällen die Corona-Hilfen des Bankhauses in Anspruch genommen. Die unbürokratische Aussetzung der Tilgung bestehender Kredite sei eine wichtige Hilfe gewesen, teilte die Saalesparkasse am Freitag mit Blick auf das Geschäftsjahr 2020 mit. Bei Firmenkunden sei vor allem die Unterstützung bei Kreditanträgen für Förderprogramme gefragt gewesen. Insgesamt habe man über 100 Anträge mit einem Gesamtvolumen von über 15 Millionen Euro auf den Weg gebracht.

Interessierte Sparkassenkunden bei der Einrichtung eines Online-Shops begleitet

Besonders hart traf es viele kleine inhabergeführte Einzelhandelsunternehmen. Ohnehin unter dem Druck des internationalen Onlinehandels stehend, mussten sie teilweise mit einem Totalausfall ihrer Umsätze leben. „Wenn der örtliche Handel nichts verdient, müssen Inhaber über kurz oder lang ihre Geschäfte aufgeben. Um dies zu verhindern, haben wir im Jahr 2020 eine Initiative zur Förderung des regionalen Handels ins Leben gerufen“, erklärte Sparkassenchef Jürgen Fox.

Die Werbekampagne unter dem Titel „Dem Onlinehandel gehört die Zukunft. Dem Einzelhandel vor Ort gehört mein Herz.“, machte in Halle und im Saalekreis auf die Situation aufmerksam und warb um Unterstützung. Parallel wurden interessierte Sparkassenkunden bei der Einrichtung eines Online-Shops begleitet. „Die Zahl der Firmen, die sich daran beteiligt haben, belegt im Nachhinein die Relevanz dieser Initiative, weswegen wir sie jetzt fortsetzen werden“, so Fox.

Insgesamt wurde bei der Saalesparkasse im vergangenen Jahr 222.000 Girokonten geführt

2020 sei für die Saalesparkasse - wie für die gesamte Wirtschaft - ein extrem herausforderndes Jahr gewesen. Trotzdem zeigt sich der Vorstand mit dem Erreichten zufrieden. Mit Zuwächsen bei Einlagen und Krediten, weiter gestärktem Eigenkapital und einem stabilen Bilanzgewinn sieht sich die größte Sparkasse in Sachsen-Anhalt solide aufgestellt. „Die Niedrigzinsphase hat einen erheblichen Einfluss auf das Geschäftsmodell der Sparkasse.

Durch die Corona-Pandemie waren wir zusätzlich gefordert. Dabei ist es unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in herausforderndem Umfeld gemeinsam gelungen, nicht nur die Bargeldversorgung und die stabile Abwicklung des Zahlungsverkehrs sicherzustellen, sondern vor allem auch unsere regionalen Firmen und Gewerbetreibenden dabei zu unterstützen, ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu erhalten und den Liquiditätsbedarf ihrer Unternehmen zu sichern“, sagte Fox in einer Presseerklärung. Durch die erforderliche Reduzierung persönlicher Kontakte sind dabei Telefon- und Online-Angebote noch stärker in den Fokus gerückt.

Insgesamt wurde bei der Saalesparkasse im vergangenen Jahr 222.000 Girokonten geführt. Die Quote für das Online-Banking steigt auf 62,5 Prozent. Im Ergebnis wuchs die Bilanzsumme um 9,6 Prozent auf 5,348 Milliarden Euro. Die Forderungen der Saalesparkasse erhöhten sich um 99 Millionen auf 2,569 Milliarden Euro. Die Kundeneinlagen wiederum stiegen auf Rekordniveau und lagen im vergangenen Jahr bei 4,537 Milliarden Euro. Das zeige, dass Kunden in der Pandemie ihre Ausgaben eingeschränkt hatten und vorsichtiger gewesen seien. (mz)