Saalekreis und Schulen sehen „Ankunftsklassen“ skeptisch

Querfurt/Mücheln/MZ - Übersetzungsapp, Spenden sammeln und Improvisation – am Gymnasium Querfurt setzt man auf Pragmatismus, wenn es um die Integration geflüchteter ukrainischer Schüler geht. Vier sind es mittlerweile, ein Fünfter soll nach Ostern kommen, berichtet Ulrike Hoßbach, schulfachliche Referentin. Die Jugendlichen seien einfach entsprechend ihres Alters in die Klassen einsortiert worden. „Da müssen sie durch“, scherzt Hoßbach. Nur eine der Schülerinnen habe bisher Deutsch gesprochen. Ansonsten würden die Russischlehrer und beidseitige Englischkenntnisse helfen. Nach den Ferien erhalten die neuen Schüler sechs Stunden die Woche Deutschunterricht. „Dass sie Schulsachen bekommen, haben wir selbst in die Hand genommen.“ Über die Lernplattform ging ein Spendenaufruf an Schüler und Lehrer heraus. Der Rücklauf sei groß gewesen, lobt die Referentin.