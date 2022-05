Saalekreis: AfD-Antrag im Kreistag sorgt für Widerspruch

Querfurt/Merseburg/MZ - Es sei ein „Brief der Schande“, schimpfte AfD-Kreischef Hans-Thomas Tillschneider bei der Demonstration am Montag vor einer Woche über den „Querfurter Brief“. Das Papier spricht sich für ein tolerantes Querfurt aus und hat mittlerweile über 600 Unterzeichner gefunden. Aus Sicht von Tillschneider ist der Brief aber klar gegen die Demonstranten gerichtet, die in Querfurt Woche für Woche gegen staatliche Coronamaßnahmen und eine Impfpflicht auf die Straße gehen. Deshalb kündigte der AfD-Politiker ebenfalls einen „offenen Brief“ an.