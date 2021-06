Risse und Aufbrüche am Geiseltalsee sind weg

Krumpa - Gute Nachrichten für alle, die entlang des Geiseltalsees unterwegs sind. Der Bergbausanierer LMBV hat ein weiteres Wegstück fertig saniert. Dabei handelt es sich um den 1989 zwischen Mücheln und Krumpa gelegenen Wilfried-Lauche-Weg, der auf einer Länge von 2,1 Kilometer vom Geiseleinlauf bis zum Aussichtspunkt „Cecilie“ zahlreiche Aufbrüche und Risse aufwies und deshalb grundhaft instand gesetzt werden musste.

„Die Maßnahme ist abgeschlossen, die Abnahme ist erfolgt. Der Weg ist wieder frei und für Radfahrer wie Fußgänger nutzbar“, konnte Projektmanager Mirko Mennert jetzt verkünden. Nachdem der ursprünglich im Mai geplante Baustart coronabedingt verschoben werden musste, habe die Firma sehr gut gearbeitet, so dass es am Ende nur zehn Tage Verzögerung zum eigentlichen Endtermin gab. Rund 220.000 Euro seien investiert worden. Der Weg habe eine neue Tragschicht aus Asphalt und Bankette aus Splitt bekommen. Letztere seien notwendig, um bei Wege- oder Grünarbeiten die Befahrbarkeit zu gewährleisten.

Bereits 2020 hatte die LMBV umfangreiche Ausbesserungen plus die Schaffung von Ausweichmöglichkeiten am vielgenutzten Geiseltalsee-Rundweg in Auftrag gegeben. Nach den Arbeiten im Wilfried-Lauche-Weg gebe es jetzt keine weiteren geplanten Maßnahmen vor Ort mehr, sagte Mirko Mennert. (mz)