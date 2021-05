Reiner Haseloff sendet positive Signale für Therme Bad Lauchstädt

Bad Lauchstädt - Reiner Haseloff legte sich fest: Die Schillerstraße in Bad Lauchstädt muss gemacht werden, nicht nur weil er den namensgebenden Dichter verehre. Der Fahrer des Ministerpräsidenten hatte für die Anreise zum Termin beim Brunnenversand am Mittwoch die Route über eine der schlimmsten Kopfsteinpflasterpisten der Stadt gewählt. Dem CDU-Politiker bescherte das offenbar eine denkwürdige Ruckelpartie, denn während seines Besuchs kam er gleich mehrfach auf den Straßenzustand zu sprechen.

Eine Verbesserung kann seine Landesregierung selbst herbeiführen. Die Sanierung der Schillerstraße ist ein Posten im 43-Millionen-Euro-Förderantrag, den die Goethestadt für den Bau der Therme und dazugehörige Begleitmaßnahmen stellt. Bürgermeister Christian Runkel (CDU) warb beim Gast aus Magdeburg denn auch mehrfach für das Projekt.

„Es macht Sinn, wenn wir wirtschaftliche Produktionsaktivitäten mit touristischem Entwicklungspotenzial verknüpfen“

Viel Überzeugungsarbeit scheint aber nicht mehr notwendig zu sein. Auf Nachfrage äußerte sich Haseloff sehr positiv zum Vorhaben: „Es ist alles ein Paket. Es macht Sinn, wenn wir wirtschaftliche Produktionsaktivitäten mit touristischem Entwicklungspotenzial verknüpfen“, erklärte er auch mit Blick auf den Lauchstädter Heilbrunnen, bei dem er am Mittwoch die Testpumpungen in Vorbereitung des Restarts in zwei Jahren einleiten durfte. Er sei optimistisch, dass dieser ein Erfolg werde.

„Wir sind im Revier. Wir müssen hier alternative Arbeitsplätze schaffen und suchen gerade Konzepte weg von der Kohle“, sagte Haseloff. Im Lauchstädter Wasserpaket aus Heilbrunnen, Therme und Kuranwendungen im Park sowie dem Goethe-Theater, in dessen Sanierung das Land in den vergangenen Jahren viele Millionen Euro gesteckt hat, sieht der Landesvater die Möglichkeit, Beschäftigung und Lebensqualität zu schaffen. Man könne die Tradition für neue Geschäftsfelder nutzen.

Auch wenn es im Stadtrat jüngst einige Enthaltungen und Gegenstimmen zum Thermenantrag gab, sagte Haseloff: „Die Kommune brennt dafür vom Stadtrat bis zum Bürgermeister.“ Doch kann die Goethestadt wirklich die erhoffte Förderung von 95 Prozent der Gesamtkosten, also über 43 Millionen Euro, bekommen? Der Ministerpräsident antwortete zwar nicht mit „ja“, aber: „Wir haben die finanziellen Möglichkeiten. Das Geld ist da über den Strukturpakt.“ (mz)