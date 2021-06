Radwegekonzept für den Saalekreis - jetzt werden die Bürger beteiligt

Merseburg - Der Landkreis Saalekreis lässt gegenwärtig zum koordinierten Ausbau des Radwegenetzes ein kreisweites Radverkehrskonzept erstellen. Das dafür beauftragte Planungsbüro hat inzwischen einen Netzentwurf des Alltagsradverkehrs erarbeitet, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung.

Das Ergebnis soll nun durch Kenntnisse und Erfahrungen der Bürger vor Ort ergänzt und angepasst werden. Damit sind alle Interessierten aufgerufen, sich auf einer im Internet abrufbaren, interaktiven Karte den aktuellen Entwurf anzuschauen und ihre persönlichen Anregungen und Vorschläge zum Ausbau des Radwegenetzes an das zuständige Planungsbüro zurückzumelden.

Per Mail anmelden

Zusätzlich wird es am Dienstag, 6. Juli, ab 17 Uhr eine Online-Auftaktveranstaltung mit weiterführenden Erläuterungen geben. Wer daran Interesse hat, kann sich bis zum Freitag, 2. Juli, per Mail an: Radwege@saalekreis.de anmelden. Über diesen Weg erhalten die Teilnehmer dann ihre Zugangsdaten. Gleichzeitig weist der Kreis darauf hin, dass die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

Sollte jemand nicht an der Veranstaltung teilnehmen können oder im Nachgang der Auftaktveranstaltung noch weitere Ideen haben, besteht auch die Möglichkeit, Anregungen, Ergänzungs- und Änderungsvorschläge mit Angabe der betroffenen Ortschaften und Straßenbezeichnungen direkt an das zuständige Planungsbüro per E-Mail an: Samuel.Karrer@isup.de zu übermitteln. Die Einsicht in den Planungsentwurf sowie Rückmeldungen an das Planungsbüro sind ab sofort und noch bis zum 20. Juli möglich.

Direkte Verbindungen

Das Radnetz soll Städte, Gemeinden und Ortsteile durch direkte, kurze Verbindungen verknüpfen. Neben der Länge der Strecken werden Faktoren wie die Steigung oder der Zustand der bestehenden Straßen und Wege berücksichtigt, heißt es zum Ziel. Eingeflossen seien zusätzlich die von Gemeinden und Städten genannten Verbindungen, die für den Alltagsradverkehr von Bedeutung sind, wie Schul- und Arbeitswege. Es wird darauf hingewiesen, dass in dem Konzept auch Wege und Straßen enthalten sind, die heute nicht oder nur eingeschränkt für den Radverkehr nutzbar sind.

Der aktuelle Stand des Netzentwurfs kann unter https://t1p.de/rvk-saalekreis eingesehen werden.