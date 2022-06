Prozess um eine Einbruchsserie: Polizei „belächelte“ Video vom Täter

Eine in der Arztpraxis in Schraplau installierte Wildkamera zeichnete den Einbruch auf.

Halle (Saale)/Schraplau/MZ - „Es verfolgt mich bis heute“, sagt die 52-jährige Frau. Nachts werde sie bei jedem Geräusch sofort wach. Sie sage sich zwar immer wieder: „Es muss ja weiter gehen.“ Aber es sei nicht einfach. „Wenn ich mich in die Situation rein versetze, kommt alles wieder hoch“, so die Frau. Ihr Mann leide noch mehr an den Folgen des Geschehens, das derzeit vor dem Landgericht Halle verhandelt wird.