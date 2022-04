Prozess gegen Saza-Betreiber: Hat in Sauenzuchtanlage „Güllenotstand“ geherrscht?

Grosskayna/MZ - Die Sauenzuchtanlage in Großkayna (Saza) hat in den vergangenen Jahren des Öfteren für Schlagzeilen gesorgt. Meist waren es negative: ein drohendes Tierhaltungsverbot, ausgelaufene Gülle, eine Anklage gegen die Betreiber wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz. Letztere datiert aus dem Vorjahr. Bereits Ende Oktober 2020 sollten Geschäftsführerin Judith und ihr Mann Sönke Schmidt deshalb auf der Anklagebank des Landgerichts Halle sitzen. Doch die Verhandlung platzte, weil es dem Gericht in der damals aufkommenden zweiten Coronawelle zu heikel war, einen Prozess mit vielen Beteiligten, die aus ganz Deutschland hätten anreisen müssen, zu riskieren.