Provokateur der Extreme kandidiert für die AfD für den Bundestag

Robert Farle (AfD) hat im Westen einst für den Kommunismus gekämpft. Warum er nun für die Rechtsaußenpartei in den Bundestag will.

Eisleben/Merseburg/MZ - Robert Farle, 1950 in Bitz nahe Tübingen geboren, hat Volks- und Betriebswirtschaftslehre in Bochum studiert. 17 Jahre lang war er für die DKP aktiv, u.a. als Stadtrat in Gladbeck. Nach der Wende gründete er in Halle eine Steuerberaterfirma, ist seit einem Jurastudium auch zugelassener Anwalt. 2015 trat er in die AfD ein, saß von 2016 bis 2021 für sie im Landtag.