Projekt gibt Schülern im Saalekreis Orientierung im Informationsdschungel der Medien

Merseburg/MZ - Jetzt im Oktober startet wieder das Medienprojekt Klasse 2.0 der Mitteldeutschen Zeitung und des Naumburger Tageblatts im Süden Sachsen-Anhalts. Schüler erhalten die Zeitung dabei mindestens vier Wochen lang kostenlos in gedruckter oder digitaler Form, um im Unterricht damit zu arbeiten. Ziel ist es, den Jugendlichen Medienkompetenz im heutigen Informationsdschungel zu vermitteln, in dem sie einen Großteil ihrer Freizeit verbringen. Natürlich sollen sie auch kennenlernen, dass sie in der MZ täglich viele interessante lokale Nachrichten aus ihrer Region finden.

Klassen im Süden des Landes nehmen am Medienprojekt der MZ teil

Donnerstag wurden alle beteiligten Lehrer per Videokonferenz in das Angebot eingeführt. Projektredakteur Lutz Würbach freute sich sehr, dass auch bei der nun 18. Auflage trotz der Coronapandemie mit all ihren Anforderungen an die Schule das Interesse groß ist. Im Gebiet Halle, Saale- und Burgenlandkreis haben sich laut ihm bisher 118 Klassen mit 2.428 Schülern angemeldet.

Und weitere Anmeldungen sind immer noch möglich. Vorrangig sind dabei übrigens die Klassenstufen sieben bis zehn angesprochen. Die beteiligte Medienagentur Media Consulting Team stellte den Pädagogen in der Weiterbildung das Unterrichtsmaterial samt Arbeitsblättern und Videos vor, das ihnen fächerübergreifend zur Verfügung steht.

Die Mädchen und Jungen können damit die Zeitung nicht nur lesend kennenlernen, sondern sie erfahren etwas über das Entstehen der Nachrichten, über vertrauenswürdige Quellen und wie man Fake News erkennt. Sie sind aufgerufen, eigene Artikel zu schreiben oder Videos zu drehen, die von Redakteuren bewertet und veröffentlicht werden. Das Thema Sicherheit im Netz und wie man seine Privatsphäre schützt, wird natürlich auch groß geschrieben.

Sportstunden mit Vereinen der Weißenfelser Basketballer oder den Chemie Volleys können auch gebucht werden

Es gibt mit Mitgas und der Commerzbank zudem zwei langjährige, engagierte Partner, die ebenfalls attraktive Angebote für die beteiligten Klassen bereithalten. Beide laden ein zu Infoveranstaltungen zu ihren Ausbildungsberufen. Mitarbeiter kommen gern in die Klassen oder per Video in den Unterricht. Aber bei der Mitgas sind auch Ausflüge zu den Standorten möglich.

Die seit Jahren äußerst beliebten Sportstunden mit Vereinen wie den Weißenfelser Basketballern oder den Chemie Volleys können ebenfalls gebucht werden. Die Commerzbank würde bei Interesse in den Schulen erklären, wie man das erste eigene Konto eröffnet, am besten spart und Schuldenfallen entgeht. Anreize für die Schüler, aktiv mitzumachen, gibt es mehrere. Die MZ spendiert für den bestens Beitrag im Blog Pizza in Klassenstärke. Mitgas und Commerzbank belohnen gute Ideen für den Instagramkanal mit Geld für die Klassenkasse. Einem spannenden Projekt steht also nichts im Weg.