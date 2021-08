Postkarten zeigen: In Döllnitz gab es einst vier Brauereien

Schkopau/MZ - Mit der Veröffentlichung historischer Postkarten erinnern wir nun schon eine geraume Zeit daran, wie es in den Dörfern des südlichen Saalekreises einst aussah. Diesmal zeigen wir Ansichtskarten aus der Schkopauer Ortschaft Döllnitz, die im Jahr 1091 erstmals urkundlich erwähnt wurde. Die Postkarten stammen aus der Sammlung von Günter Kurz, Ortchronist Bernd Sinang hat die passenden Informationen zusammengetragen.

Postkarte aus Döllnitz (Sammlung: Günter Kurz)

„Im Jahr 1991 beging Döllnitz seine 900-Jahr-Feier. Seit 1445 bis 1815 trennte eine Grenze den Ort. Das Oberdorf gehörte zum Hochstift Merseburg (Sachsen), das Unterdorf zum Erzbistum Magdeburg (Preußen). Seit 1824 bis 1947 wurde in Döllnitz Gose gebraut. Um 1909 gab es vier Brauereien und zwei Mälzereien im Ort, auch fünf Gasthöfe. In den drei Schulen war 1948 die Schülerzahl auf 455 angestiegen.“

Postkarte aus Döllnitz (Sammlung: Günter Kurz)

Wer der MZ zur Veröffentlichung Postkarten von Dörfern des Bereichs Merseburg-Querfurt (und deren Geschichte) zur Verfügung stellen möchte, wendet sich per Post an: Lokalredaktion Merseburg, Entenplan 9, 06217 Merseburg, oder per E-Mail an: redaktion.merseburg@mz.de.