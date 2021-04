Polizisten retten kleinen Bussard

Langeneichstädt - Am Dienstag kam es bei der Bundespolizei in Halle zu einer nicht alltäglichen Rettungsaktion. Wie am Mittwoch mitgeteilt wurde, wurde die Notfallleitstelle am Nachmittag über einen verletzten Greifvogel, der sich an der Bahnlinie Querfurt - Halle, in der Nähe des Haltepunktes Langeneichstädt befand, informiert.

Eine Polizeistreife machte sich zum beschriebenen Ort auf und fand den jungen Bussard unmittelbar neben dem Gleis in einem Gebüsch. Sie fingen denVogel behutsam ein und übergaben ihn an die verantwortliche Jagdbehörde. Von hier aus wurde das Jungtier in die Wildtierauffangstation in Petersberg gebracht, wo der Vogel wieder aufgepeppelt werden soll. (mz)