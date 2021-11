Polizei sucht zwei Diebinnen: Frauen aus Mücheln stehlen Tabak im Wert von 200 Euro

Mücheln/MZ - Die Polizei sucht nach zwei Frauen nach einem Diebstahl in Mücheln. Wie die Beamten mitteilten, sollen die Frauen am 30. Dezember 2020 gegen 14.00 Uhr in einem Supermarkt inder Ernst-Thälmann-Straße in Mücheln Tabakwaren im Wert von rund 200 Euro gestohlen haben.

Mit den nun zur Veröffentlichung freigegebene Bildern der Überwachungskamera bittet die Polizei um Mithilfe. Wer erkennt diese Frauen?

Wer kennt diese Frau? (Polizei Halle)

Zeugen, welche Hinweise zur Identität der abgebildeten Personen machen können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Saalekreis, gern telefonisch unter 03461 446-0, oder an jede andere Polizeidienststelle.