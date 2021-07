Frankleben/MZ - Nach einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus am Montagabend in Frankleben wird gegen einen Tatverdächtigen wegen Brandstiftung ermittelt. Das teilte eine Polizeisprecherin am Abend mit. Ihr zufolge war das Feuer in der Bergmannsiedlung gegen 18 Uhr ausgebrochen. Es konnte von der Feuerwehr zügig gelöscht werden. Verletzt worden sei niemand.