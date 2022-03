Pkw wird bei Kollision auf A9 unter Lkw eingeklemmt

Bad Dürrenberg - Die A9 ist am Mittwochnachmittag nach einem schweren Unfall nahe der Anschlussstelle Bad Dürrenberg in Fahrtrichtung Berlin komplett gesperrt worden. Laut Polizei waren an einer Kollision gegen 14.20 Uhr drei Lkw und ein Pkw beteiligt, wobei der Pkw unter einem Laster eingeklemmt wurde. Wie es hieß, arbeiten Rettungskräfte daran, das Auto, in dem sich noch eine Personen bzw. Personen befinden sollen, unter dem Laster zu bergen. Näheres zum Unfallhergang und zur möglichen Dauer der Vollsperrung konnten die Beamten zunächst nicht sagen. (MIT)