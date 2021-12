Schraplau/MZ - Am Samstagmorgen meldete sich ein Grundstücksbesitzer aus Schraplau bei der Polizei. Ein PKW, der in der Nacht offenbar von der Dr.-Gebhardt-Straße abkam und eine Hecke durchbrach steht nun dort im Zaun. Ein Fahrzeugführer war nicht vor Ort. Die Ermittlungen, wer das Fahrzeug zu der Zeit geführt hat, dauern an.