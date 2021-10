Pfiffiger Nachwuchs beim XXL-Lesesommer im Saalekreis

Braunsbedra/MZ - Wer sagt, Kinder sitzen heutzutage nur noch vor dem Computer? Da haben die Mitarbeiter der Bibliotheken der Region aber ganz andere Erfahrungen machen dürfen. In Merseburg, Mücheln und Braunsbedra wurde jetzt der XXL-Lesesommer ausgewertet. Alle Bibliothekare sprachen dabei von einer tollen Resonanz.

Auch die Leiterin der Stadtbibliothek Braunsbedra, Heike Wust, konnte bei der Abschlussveranstaltung in der Pfännerhall stolz einen Rekord vermelden. 60 Mädchen und Jungen aus beiden Grundschulen der Stadt, der Sekundarschule und dem Gymnasium Mücheln hatten sich in der Einrichtung dieses Jahr für den Wettbewerb angemeldet. 56 von ihnen schafften das Ziel, in den Sommerferien mindestens zwei Bücher zu lesen und als Beweis dafür Fragen zum Inhalt zu beantworten. Sie erhielten dafür einen schicken Schulbeutel und ein Zertifikat, insgesamt „so viele wie noch nie“, wie Heike Wust berichtete. Als absolute Leseratte erwies sich dabei übrigens ein Junge, der gleich acht Bücher auswertete. Das fand Braunsbedras Bürgermeister Steffen Schmitz (CDU), der die Übergabe mit vornahm, einfach spitze. „Beim Lesen füttern wir unsere Fantasie“, sagte er. „Wer gut lesen kann, kommt in der Schule besser mit, ist ein bisschen pfiffiger.“

„Unser Postfach wurde gesprengt.“

Doch die Stadtbibliothek Braunsbedra konnte nicht nur zahlreiche Kinder beim XXL-Lesesommer zum Schmökern animieren. Die Teilnehmer gingen dank einer Sonderaufgabe von Heike Wust zudem auf Heimat-Entdeckungstour. Gefordert war, mindestens drei der vom Netzwerk Geiseltalsee aufgestellten Sagensteine zu finden und zu fotografieren. Fazit der Bibliotheksleiterin: „Unser Postfach wurde gesprengt.“ Dieser Eifer musste natürlich belohnt werden. Deshalb konnten die kleinen Gäste noch gemeinsam mit der Erzählkünstlerin Johanna Gerosch von „Eventilator“ ihre eigene Livesound-Sommer-Story erfinden, was sichtlich Spaß machte.

In Mücheln konnte Bürgermeister Andreas Marggraf (parteilos) im jüngsten Kulturausschuss berichten, dass von 81 Teilnehmern des XXL-Lesesommers 38 das Zertifikat erhielten und ein Mädchen sogar zehn Bücher in ihren Ferien verschlungen hatte. Auch die Merseburger Stadtbibliotheksmitarbeiterinnen nahmen den landesweiten Aufruf als Anregung zur Leseförderung auf und freuten sich über das große und vielfältige Leseinteresse. Insgesamt 269 Bücher wurden in der Ferienzeit von 8- bis 14-Jährigen ausgeliehen. 52 Jungen und Mädchen aus Grund- und Sekundarschulen sowie den Gymnasien erhielten ein Zertifikat aus den Händen von Bibliothekarin Christin Lison.