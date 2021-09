Personalknappheit bei der Polizei: Sichern weniger Beamte die Schulwege?

Merseburg/MZ - „Jetzt ist doch wieder Schulanfang. Sie oder Ihre Kollegen können doch bestimmt mal wieder an unserer Schule vorbeifahren und checken, dass da nichts passiert, oder? Gerade auch an der Straßenbahnhaltestelle.“ Der Vertreter einer Schule in Merseburg-Süd hatte vom Regionalbereichsbeamten der Polizei vermutlich ein „Na klar, kein Problem“ oder auch „Ist doch selbstverständlich“ erwartet. Doch die Antwort von Polizist Steffen Brückner fiel anders aus. „Wir können das in diesem Jahr nicht so machen, wie in den Vorjahren. Wir haben nicht genug Leute, um das alles abzusichern, weil viele anderweitig verplant sind“, sagt Brückner. Der Grund: Viele Polizeibeamte vom Revier Saalekreis würden zu Einsätzen nach Halle beordert, sagte Brückner, der auch der Vorsitzende des Betriebsrates des Reviers Saalekreis ist. Das habe mit den bevorstehenden Feierlichkeiten anlässlich des Jahrestages der deutschen Einheit zu tun, erklärt er.

MZ wollte daraufhin von der für den Saalekreis zuständigen Polizeiinspektion Halle wissen, ob da was dran ist und was das offizielle Statement dazu ist. MZ fragte beim Direktor der Polizeiinspektion an. Aus der Pressestelle kam dann eine Antwort, die wohl beruhigen soll.

Aktion „Gelbe Füße“

„Alle Dienststellen der Polizeiinspektion Halle werden auch in diesem Jahr eine Vielzahl von Maßnahmen durchführen, damit die Schulwegsicherung umfänglich sichergestellt ist“, sagte Ralf Karlstedt, der Leiter der Pressestelle. Dazu zählten unter anderem präventive Maßnahmen, wie das Anbringen von Spannbändern, welche auf das Ereignis hinweisen und die Aktion „Gelbe Füße“, welche den sicheren Schulweg kennzeichnen. Geplant sind auch Geschwindigkeitsmessungen sowie weitere Verkehrskontrollen im nahen Umfeld von Grundschulen. „Die aufgeführten Maßnahmen werden auch im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Saalekreis durchgeführt.“

Insgesamt würden im Zuge der Einsatzmaßnahmen zu den zentralen Feierlichkeiten in Halle etwa 3.000 Polizeibeamte und -beamtinnen eingesetzt. Hierbei handele es sich um Einsatzkräfte der Landespolizei, der Polizei anderer Bundesländer sowie der Bundespolizei. Was die Einsatzkräfte der hiesigen Behörde betreffe, könne gesagt werden, dass aus allen Dienststellen Polizeibedienstete eingebunden sein werden, also neben Polizisten aus Halle auch Beamte aus dem Saalekreis, dem Burgenlandkreis und aus Mansfeld-Südharz. Trotzdem würden auch alle übrigen Aufgaben korrekt bewältigt.