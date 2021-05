Orgel in Gröst erhält Finanzspritze

Gröst - Der Förderverein der Kirche St. Kilian in Gröst hat einen großen Schritt in Richtung der Sanierung der Trampeli-Orgel gemacht. Am Mittwoch hat der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages beschlossen, die geplante und mehrere Hundert Tausend Euro teure Sanierung mit 125.000 Euro zu unterstützen. Seit 2005 existiert der Verein und kümmert sich um das Gotteshaus.

Die Mitglieder wollen das 1765 fertig gestellte Bauwerk vor dem baulichen Verfall retten. Seit einigen Jahren haben sie sich die Sanierung der nicht mehr bespielbaren Orgel auf die Fahnen geschrieben. Das Großprojekt ist jedoch nur mit Spenden und Förderungen finanzierbar.

Nun profitiert der Verein von einem Denkmalschutz-Sonderprogramm des Bundes, das im vergangenen Jahr aufgelegt und mit 70 Millionen Euro befüllt wurde. Tatsächlich soll das Geld für Sanierungsarbeiten an bedeutenden Kulturdenkmälern eingesetzt werden. Die Bundestagsabgeordneten Katrin Budde (SPD) und Torsten Schweiger (CDU) haben nach eigenen Angaben das Vorhaben unterstützt. In ganz Sachsen-Anhalt werden immerhin neun dieser Denkmalprojekte bedacht, wie die Staatskanzlei mitteilt. Mit den nun bereitgestellten Bundesmitteln sollen nach Auskunft der Abgeordneten mehr als ein Drittel der veranschlagten Ausgaben gedeckt sein. (mz/mva)