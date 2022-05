Onlinehändler bauen in Region Leipzig/Halle neue Lager und werben um Arbeitskräfte

Onlinehändler in der EU dürfen Kunden aus einem anderen EU-Land bald nicht mehr abweisen. Foto: Jens Büttner/dpa

Halle (Saale)/MZ - Auch die Corona-Pandemie hat den Logistikboom in der Region Leipzig/Halle nicht stoppen können - vielmehr beschleunigte sich das Wachstum sogar. „Nach einem Rekordjahr 2020 hatten wir beim Neubau von Logistikimmobilien auch im ersten Halbjahr 2021 ein umsatzstarkes Geschäft“, sagt Frank Schönfelder, Manager bei BNP Paribas Real Estate. Die Immobilienberatung erstellt halbjährlich Marktberichte. Danach wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres 187.000 Quadratmeter neue Logistikfläche in der Region vermietet - das liegt fast 50 Prozent über dem langjährigen Mittel.