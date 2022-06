Neustart in alter Heimat: Goldschmiedin eröffnet Meisterwerkstatt in Leuna

Christiane Klöpzig verkauft nicht nur Schmuck, sondern stellt ihn auch selbst her.

Die Schmuckgalerie und Meisterwerkstatt „Insane Design“ von Christiane Klöpzig ist an der Rathausstraße 7 in Leuna zu finden.

Leuna/MZ - Die mit dem grünen Laden und den Hunden. Darunter war Christiane Klöpzig bei vielen Menschen in Nürnberg bekannt. Dort hatte die 32-Jährige bis zum Sommer eine Goldschmiede inklusive Geschäft. Nun ist sie mit Sack und Pack umgezogen und hat ihre Meisterwerkstatt und Schmuckgalerie „Insane Design“ in Leuna neu eröffnet - in ihrer Heimatstadt.