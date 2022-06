Neue Schautafeln sollen Appetit aufs Eisenbahnmuseum Kötzschau machen

Interessierte bekommen Einblicke in die Geschichte des Bahnhofes in Kötzschau und erfahren unter anderem, was die Saline mit der Entstehung zu tun hatte.

Kötzschau/MZ - Was hat eigentlich die Saline mit dem Bahnhof in Kötzschau zu tun? Eine ganze Menge - das können Interessierte seit dieser Woche auf einer geschichtlichen Schautafel vor dem Eisenbahnmuseum Kötzschau nachlesen. „Ohne die Saline hätte Kötzschau nie einen Bahnhof bekommen“, sagt David Falk. Als Vorsitzender der Eisenbahnfreunde Kötzschau, die das Museum betreiben, kennt er sich bestens mit der Geschichte des Bahnhofs aus. „Das verarbeitete Salz wurde in Säcken zum Bahnhof gebracht und in Richtung Leipzig versandt.“