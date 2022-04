Neue Prorektoren der Hochschule Merseburg: „Wir sind das perfekte Team“

Heinz-Jürgen Voß und Doreen Pick sind die Prorektoren an der Hochschule Merseburg

Merseburg/MZ - Die Hochschule als Fußballteam, so hatte der ehemalige Rektor Jörg Kirbs seinem Nachfolger Markus Krabbes bei der Übergabe der Amtsgeschäfte seine neue Aufgabe illustriert. Er, der Rektor, im Sturm, die Kanzlerin im Tor. Die Prorektoren, so etwas wie die Minister im Rektorat, standen in dieser Darstellung auf den Außenbahnen, dort wo auf dem Spielfeld die meiste Laufarbeit zu leisten ist, um defensiv den Laden hinten dicht zu halten und nach vorn für Druck zu sorgen. Aufgaben, die zum 1. April Doreen Pick und Heinz-Jürgen Voß übernommen haben.