Nachfrage im Impfzentrum massiv eingebrochen - So reagiert der Saalekreis

Merseburg/MZ - Donnerstagvormittag 11 Uhr. Impfzentrum in der Rischmühlenhalle. Leere. Die Bundeswehrsoldaten an der Anmeldung, das medizinische Personal – sie alle warten auf Impfwillige. Doch die Stühle sämtlicher Wartebereiche sind verwaist. Das sei der Vorführeffekt, versichert Annett Bräunlich-Andel, medizinische Koordinatorin des Zentrums. Am Morgen sei es voller gewesen. Und doch läuft das Impfzentrum derzeit deutlich unter seinen Möglichkeiten. Etwa 100 bis 120 Menschen kämen täglich ohne Termin, erklärt die Koordinatorin. Hinzukommen noch einige mit Termin. Doch die Kapazität von bis zu 1.200 Impfungen am Tag wird bei weitem nicht genutzt.

