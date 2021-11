Nach langer Suche: Grundstück für neue Kita in Ermlitz wurde gefunden

Der Gemeinderat beschließt Kauf. Doch was passiert jetzt mit dem beschlossenen Kita-Bau in Lochau?

Schkopau/MZ - In der Ortschaft Ermlitz ist nach langer Suche nun ein Grundstück gefunden worden, auf dem eine neue Kita errichtet werden kann. Eigentlich hatte der Schkopauer Gemeinderat im Juli beschlossen, dass die dringend benötigte neue Kindereinrichtung in Lochau gebaut werden soll. In Ermlitz, wo der Bedarf an Betreuungsplätzen besonders hoch ist, war zu dem Zeitpunkt kein geeignetes Grundstück in Aussicht.

In der Beschlussvorlage war daher der Zusatz formuliert, dass die Verwaltung beauftragt wird, ein Grundstück in Ermlitz für einen zukünftigen Bau zu sichern. Nun steht ein Grundstück bereits wenige Monate nach dem Beschluss parat. Dessen Kauf hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mit großer Mehrheit zugestimmt - bei 22 Ja-Stimmen gab es eine Gegenstimme und zwei Enthaltungen.

Grundstück für Kita bei Feuerwehr: Doch was passiert jetzt mit dem beschlossenen Kita-Bau in Lochau?

Bei der Fläche handelt es sich um ein Nachbargrundstück der Feuerwehr an der Hauptstraße. Derzeit wird es von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben verwaltet. Die Verwaltung war selbst überrascht, dass es so schnell ein positives Signal der Behörde gab.

Doch was passiert jetzt mit dem beschlossenen Kita-Bau in Lochau? „Die Verwaltung hat die klare Position, dass wir nun in Ermlitz bauen“, sagt Bürgermeister Torsten Ringling (parteilos). „Wir haben jetzt eine völlig neue Ausgangssituation.“ Dafür muss der Beschluss aber erstmal durch den Gemeinderat aufgehoben werden. In der nächsten Sitzung am 14. Dezember werde es einen entsprechenden Vorschlag seitens der Verwaltung geben, so Ringling.

Grundstück: 3.800 Quadratmetern groß und schafft Platz für 120 Kinder

„Sollte es so kommen, dass wir doch nicht in Lochau bauen, wäre das schlecht“, findet hingegen Mathias Wild, Ortsbürgermeister von Lochau. Schließlich sei die vorhandene Kindereinrichtung schon in die Jahre gekommen und habe noch DDR-Standards. Letztlich müsste man jedoch damit leben. „Es steht aber ja noch nichts fest.“ Wilds Wunsch wäre es, dass beide Orte eine neue Kita bekommen. Die Frage sei jedoch, ob das finanziell überhaupt machbar wäre.

Das Grundstück in Ermlitz ist mit gut 3.800 Quadratmetern groß genug, um eine zweistöckige Kita mit 120 Betreuungsplätzen zu errichten. Die Gemeinde zahlt rund 134.000 Euro an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, damit die Fläche der Gemeinde zugeordnet wird. Dies ist nur unter der Voraussetzung möglich, dass hier eine Kindereinrichtung gebaut wird - es muss ein wichtiger Grund vorliegen, der von hoher Bedeutung für die Entwicklung der Gemeinde ist. Nun muss der Kita-Bau auf diesem Grundstück aber erst noch durch den Gemeinderat beschlossen werden.