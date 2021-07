MZ sucht Diele mit dem besten Eis im südlichen Saalekreis

Merseburg - Eiszeit ist eigentlich das ganze Jahr. Schließlich schmeckt die cremige süße Masse nicht nur, wenn draußen das Thermometer auf Rekordjagd geht. Aber natürlich ist der Eishunger bei vielen dann besonders groß. Deswegen sucht die Mitteldeutsche Zeitung in diesem Sommer die Diele mit dem besten Eis im südlichen Saalekreis. Und hierfür sind Sie, liebe Leser und Leserinnen, gefragt: Schicken Sie uns bis zum 10. Juli unter dem Betreff „Eis“ den Namen ihrer liebsten Eisdiele zwischen Günthersdorf und Ziegelroda per Email an redaktion.merseburg@mz.de oder postalisch an Entenplan 9, 06217 Merseburg.

Die fünf am häufigsten genannten Eisdealer werden wir dann genauer vorstellen und anschließend mit einer Jury aus Redaktion, Lesern und Experten einem geschmacklichen Blindtest unterziehen. Sollten Sie sich vorstellen können, Teil dieser Jury zu sein, vermerken Sie das bitte in Ihrer Zusendung. Foto: Katrin Sieler