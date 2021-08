MZ-Leserin erinnert sich an Mauerbau in Berlin: „Es war wie ein Schock“

ARCHIV - Volkspolizisten und Arbeiter der DDR beim Errichten der Berliner Mauer am 06.10.1961 im Norden Berlins an der Grenze zum westberliner Bezirk Reinickendorf.

Merseburg/MZ/LOS - „Der 13. August war unser letzter Sonntag in Berlin“, erzählt eine MZ-Leserin, die ihre Erinnerungen an den Mauerbau 1961 schildern, jedoch ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Bis zum Sommer 1961 haben sie und ihr Mann mit dem Berufsziel Lehrer an der Humboldt-Universität zu Berlin, der größten Hochschule der DDR, studiert.

„Für uns war Berlin praktisch eine Stadt“

„Für uns war Berlin praktisch eine Stadt. Wenn zum Beispiel Vorträge an der Freien Universität in Westberlin waren, dann sind wir genauso hingegangen wie an die Humboldt-Universität. Für uns waren Theater, Ku’damm ganz selbstverständlich genauso wie die Komische Oper und Kino“, berichtet die gebürtige Brandenburgerin.

Ende Juli hatten sie und ihr Mann, der aus Riesa stammte, das Studium beendet und sollten Ende August ihre Lehrerstellen im heutigen Saalekreis antreten. Ihren letzten Sonntag in Berlin wollten sie noch einmal richtig genießen.

Nachricht über Grenzschließung war wie ein Schock

„Meine Cousine wohnte in Wilmersdorf in Westberlin. Von ihr wollten wir uns noch verabschieden. Sie hatte uns zum Mittagessen eingeladen und für den Nachmittag hatten wir Kinokarten im Zoo Palast. Mit Audrey Hepburn war das ein Film“, erinnert sich die heute 83-Jährige, die angibt, Frühaufsteherin zu sein. Gegen 4 Uhr sei sie am 13. August 1961 wach gewesen und machte in ihrem Studentenzimmer in Biesdorf Süd das Radio an. Was sie dort hörte, machte sie fassungslos: Immer wieder kam die Meldung, dass die Grenze zu ist.

„Ich konnte gar nicht mehr klar denken. Es war wie ein Schock. Ich habe mich angezogen und bin zu meinem Mann.“ Dieser wohnte da gerade in einem Studentenzimmer in einem anderen Ostberliner Stadtteil. „Ich kam in das Zimmer, habe ihn geschüttelt wie verrückt.“ Sie habe ihm aufgeregt von der Radiomeldung erzählt. „Er hat es mir erst nicht geglaubt und dann haben wir sein Radio angemacht. Er war dann auch hellwach.“

Schicksalsschläge durch Mauerbau: Wirtin konnte ihre Tochter in Westberlin nicht mehr besuchen

Sie seien dann zur Grenze gegangen, zuerst zum Brandenburger Tor. „Wir haben gesehen, wie sie die Mauer dort bauten, aber so richtig ran kam man nicht. Da waren überall Soldaten, die versuchten, uns wegzuschicken.“ Noch mehrere Stellen entlang der Grenze schauten sie sich an.

Zurück im Haus in Biesdorf habe sie die Wirtin der Studentenzimmer angetroffen. „Sie war nur ein Häufchen Elend. Deren Tochter, sie war ungefähr so alt wie ich, wohnte in Westberlin. Jetzt konnte sie nicht mehr zu ihr. Das war für sie so, so schlimm“, schildert die MZ-Leserin, die sich an dem Tag nicht mehr von ihrer Cousine verabschieden konnte. Die Kinokarten hob sie noch lange auf, schmiss sie dann aber irgendwann weg.