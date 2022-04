Musikschüler, Chöre und Orchester dürfen im Saalekreis wieder analog proben - und Konzerte spielen

Querfurt/Merseburg - „Eins, zwo, drei“, sagte Bernhard Käss, dann setzten die Saxofonspieler ein. Auf dem Balkon der Burgmusikschule in Querfurt spielten der Lehrer und drei seiner Schüler vom Saxofon-Quartett der Erwachsenen am Dienstagabend die „Pink Panther“-Melodie. Auf einer Wiese nahe der Burg hatten ein paar Zuhörer Platz genommen. Eine Spaziergängerin mit Hunden machte halt und lauschte ebenfalls dem „Ständchen für Querfurt“. Diesen Titel hat die Burgmusikschule ihrer Reihe kleiner Konzerte gegeben, die sie in Zeiten ohne Opern, Musicals und Festivals von Balkonen oder Terrassen des Hauses aus präsentiert, filmt und ins Internet stellt.