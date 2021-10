Müchelner gewinnt Tanzwettbewerb in der Jahrhunderthalle in Spergau

Spergau - Zahlreiche Tanzbegeisterte versammelten sich am Wochenende zu einer Meisterschaft in der Jahrhunderthalle in Spergau und stellten einem großen Publikum bei über 400 Darbietungen ihr Können zur Schau. So auch Hannes Kölling (Foto) von der Tanzgruppe Mücheln, der sich mit seinem Solo-Showtanz gegen drei weitere Herren durchsetzte und den Titel des Deutschen Meisters ertanzte.

Mit seiner Darbietung über den Physiker Stephen Hawking überzeugte er die internationale Jury und holte sich die Qualifikation für die Weltmeisterschaft „International Dance Organization“ (IDO). Die Spergauer Jahrhunderthalle, welche sonst besonders durch verschiedene Ballsportarten genutzt wird, ist seit dem Wochenende um eine künstlerische Sportart reicher.Foto: Katrin Sieler