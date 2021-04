Motorradfahrer ohne Führerschein bei Unfall schwer verletzt

Teutschenthal - Ein 31 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im Saalekreis schwer verletzt worden. Nach jetzigem Kenntnisstand habe der 31-Jährige keinen Führerschein, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Er sei am Samstagnachmittag mit einem Motorrad auf der Landstraße 164n gefahren, wo er an einer Kreuzung mit einem links in Richtung Angersdorf abbiegenden Auto kollidierte. Der schwer verletzte Motorradfahrer sei von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht worden. Der 61 Jahre alte Autofahrer sei unverletzt. Die Polizei habe die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen, hieß es. (dpa)