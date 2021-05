Monumentalkunst: Leuna bleibt in Leuna

Die Wucht verschlägt Besuchern im ersten Moment die Sprache. Im ersten Obergeschoss des Hauptgebäudes nahe der Personalabteilung wartet Otto Bollhagen. 4,50 Meter lang und 1,90 Meter hoch. Ein Porträt der Leuna-Werke um 1920, für die Ewigkeit auf einem Monumentalgemälde in Ölfarben gebannt. Eine Arbeit wie eine Fotografie aus der Luft: Unfassbar detailreich und deshalb auch so wertvoll.

Fast ein ganzes Jahrhundert hatte Bollhagens Leuna-Ansicht bei der BASF in Ludwigshafen zugebracht. Für die große Ausstellung zum Jubiläumsjahr 100 Jahre Chemiestandort, die Leuna in den bildenden Künsten zeigte, trat das Gemälde vermutlich zum ersten Mal überhaupt die Reise nach Leuna an. Und nun darf der Bollhagen auch bleiben, wo er wohl auch hingehört: als Dauerleihgabe am Standort, der dem Künstler einst Modell stand.

Infra-Leuna-Geschäftsführer: Das Gemälde gehört einfach hierher

„Wir sind der BASF sehr dankbar, dass wir eine Einigung erzielen konnten. Das Gemälde gehört einfach hierher“, sagt Infra-Leuna-Geschäftsführer Christof Günther. Er ist nicht minder von der „gewaltigen Präsenz“ beeindruckt wie die Besucher der Ausstellung in der Galerie des Kulturhauses. „Diese Arbeit hat die Leute ungemein beeindruckt. Und es löst beim Betrachten viele Emotionen aus. Zahlreiche Menschen erinnern sich noch an die alten Anlagen“, erzählt der Geschäftsführer. Die markante Silhouette mit den 13 Schornsteinen, die in Bollhagens Ansicht in Reihe den Qualm in den Westwind und damit in Richtung Stadt drücken, soll es so noch bis in die 1960er Jahre gegeben haben.

2014, da hatten die Vorbereitungen auf das Jubiläumsjahr schon begonnen, hatten Christof Günther und Kulturhaus-Chef Martin Halliger die filigrane Kunst auf der großen Leinwand das erste Mal live in Ludwigshafen gesehen. 2015 folgten weitere Verhandlungen, um das Gemälde auch tatsächlich in Leuna zeigen zu können. Dass Bollhagens Vermächtnis nun dauerhaft hier zu sehen ist, verdankt die Infra-Leuna auch Unterstützern wie Jan Rudloff, Geschäftsführer der BASF Leuna GmbH. Auch er hatte sich am Stammsitz in Ludwigshafen für die Dauerleihgabe eingesetzt.

BASF hatte die Arbeit in Auftrag gegeben

„Ich habe das Gemälde das erste Mal gesehen, da hing es noch an prominenter Stelle am Zugang zum Ammonlabor, im Forschungsbereich“, sagt Rudloff. Auch er sei glücklich, dass Leuna in Öl nun auch in Leuna bleibt. „Wenn ich Geschäftskunden habe, dann gehe ich mit ihnen den Weg durch dieses Gebäude. Und dann bleiben wir vor dem Gemälde stehen“, erzählt er. Die BASF hatte die Arbeit seinerseits in Auftrag gegeben. Wie lange der Künstler malte, welche Vorlagen er nutzte, ist nicht bekannt.

Nun muss man weder Sicherheitsschleusen passieren noch ein Wirtschaftsvertreter sein, um Bollhagens Werk betrachten zu können. „Unser Bürocenter ist öffentlich zugänglich. Das ist uns wichtig. Wir wollten das Gemälde nicht verstecken“, sagt Günther. Bollhagen ist im ersten Obergeschoss übrigens in guter Gesellschaft. Direkt nebenan hängt Drittners Werksansicht von 1964, ebenfalls monumental und somit sehr passend. (mz)