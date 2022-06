Milchwagen wird zum Wasserfahrzeug der Feuerwehr Braunsbedra

Braunsbedra/MZ - „Es ist ein ziemlicher Sprung in der Einsatzkraft und in der Grundsicherung“, sagte Braunsbedras Bürgermeister Steffen Schmitz (CDU) am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr der Geiseltalstadt, wo Anfang dieser Woche ein Fahrzeug und ein Anhänger in Dienst gestellt wurden. Da stand auf der einen Seite ein sogenannter Wasserträger. Nur allein mit diesem Fahrzeug können die Einsatzkräfte künftig bis zu 17.000 Liter Wasser zur Einsatzstelle bringen. Auf der anderen Seite war an ein Mannschaftsfahrzeug ein sogenannter Einsatzleitanhänger angekoppelt. Darin finden bis zu zwölf Personen Platz, er ist mit Strom ausgestattet und steht fortan für Einsätze als mobile Zentrale, als Führungs- oder Treffpunkt zur Verfügung.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<