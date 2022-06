Mika-Sören Erdmann (Grüne): ÖPNV-Ausbau und Digitalisierung im Fokus

Er ist 20 Jahre alt • lebt in Schkopau • ist mit drei älteren Schwestern aufgewachsen • macht eine Ausbildung zum Mechatroniker • trat vor drei Jahren der Grünen Jugend bei • liest in seiner Freizeit gern oder spielt Fußball

Mit seinen 20 Jahren zählt Mika-Sören Erdmann zu den jüngsten Kandidaten, die in den Landtag einziehen wollen. Als Mitglied der Grünen Jugend strebt er eine Verjüngung des Landtags an. „Es sollten mehr junge Menschen im Parlament sitzen, es soll schließlich unsere Bevölkerung widerspiegeln. Die Generation, die von den Entscheidungen mit am meisten betroffen ist, muss mitentscheiden.“