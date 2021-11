In Leuna und Mücheln säubern Freiwillige am Jahrestag der Pogrome Stolpersteine.

Leuna/Mücheln/MZ - „Wenn die Steine nicht blinken, dann fallen sie nicht auf“, sagt Ute Fischer. Deshalb sorgt die SPD-Politikerin am Dienstagvormittag vor dem Haupttor der Leuna Werke gemeinsam mit einer Handvoll Genossen dafür, dass die Stolpersteine wieder glänzen, von Passanten bemerkt werden.

Polieren gegen das Vergessen: Menschen in Leuna und Mücheln gedenken NS-Opfer der Novemberpogrome

Der Berliner Künstler Gunter Demnig hatte sie dort vor drei Jahren nach einer Recherche der Geschichtswerkstatt Merseburg verlegt. Sie erinnern an 15 Säuglinge und Kleinkinder, geboren von Zwangsarbeiterinnen, die dort in den Jahren 1944 und 1945 verstarben. Mit Scheuermilch und Lappen polieren die meist betagten SPD-Mitglieder am Dienstagmorgen, dem Jahrestag der Pogrome gegen jüdische Menschen, die Steine mit den Namen der jungen NS-Opfer.

Sie haben einen Kranz und Grablichter mitgebracht. Dazu verliest Edda Schaaf vom Heimat- und Geschichtsverein Zöschen, der sich seit Jahren intensiv mit der Geschichte der Arbeitserziehungslager befasst, eine Seite aus dem Buch „Sie kam aus Mariupol“. Autorin Natascha Wodin ist Tochter von Zwangsarbeitern.

In Mücheln am Stolperstein gedenkt an die in Auschwitz ermordete Einwohnerin Rosa Silberstein

Noch einen zweiten Stolpersteinstandort wollen die Genossen an diesem Vormittag polieren. Er ist Walter Baumann gewidmet. Dieser war laut Fischer selbst evangelisch, hatte jedoch jüdische Vorfahren. Deshalb habe er nach Inkrafttreten der Rassengesetze nicht mehr im Leuna-Werk arbeiten dürfen. Irgendwann sei es ihm gelungen, Ausreisepapiere gen USA zu bekommen. „Doch die SS hat sie ihm genommen“, berichtet Fischer. Baumann starb 1940 im KZ Sachsenhausen.

In Mücheln am Stolperstein zum Gedenken an die in Auschwitz ermordete Einwohnerin Rosa Silberstein finden sich Dienstagnachmittag gerade einmal zwei Personen zu der angekündigten Putzaktion ein. Initiator Aick Pietschmann und ein Müchelner, der davon gelesen hatte und dem es wichtig war, dabei zu sein.

Gedenken und Erinnerung an das Schicksal jüdischer Familien im Nationalsozialismus

Pietschmann, der für die SPD in diesem Jahr erfolglos für den Landtag kandidierte, hatte über die Mitarbeit in der Geschichtswerkstatt des Saalekreises vor einigen Jahren von den Stolpersteinen von Demnig erfahren. Seit drei Jahren nimmt er sich des Steins auf dem Müchelner Markt an, der sich dort seit 2013 befindet, und sorgt immer am 9. November dafür, dass auch im Geiseltal die Erinnerung an das Schicksal jüdischer Familien im Nationalsozialismus erhalten bleibt.

Er hat auch versucht, etwas über Rosa Silberstein in Erfahrung zu bringen, die dort aufwuchs. Viel ließ sich leider nicht mehr recherchieren, nur dass sie den Berliner Juden Felix Silberstein geheiratet hatte, ihre Ehe kinderlos blieb und sie 1942 deportiert wurde. An ihrem Stolperstein leuchtet am Dienstag eine Kerze, das Gedicht „Habe ich geschwiegen“ des Theologen Martin Niemöller wird verlesen. Auch in Merseburg Gedenken am Dienstagnachmittag zahlreiche Menschen bei mehreren Veranstaltungen den NS-Opfern.