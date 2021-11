Mehrere Schlägereien zwischen Jugendlichen in Leuna

Leuna/MZ - In der Nacht zum Sonnabend ist es in Leuna zu mehreren Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, soll es im Bereich Am Haupttor gegen 0 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen, welche schließlich in Tätlichkeiten endete, gekommen sein. Dabei sollen eine 19-Jährige und ein 23-Jähriger leicht verletzt worden sein.

Gegen 1:30 Uhr wurde die Polizei wieder wegen einer Auseinandersetzung zu der Örtlichkeit gerufen. Die Beamten nahmen erneut eine Anzeige wegen Körperverletzung auf und erteilten schließlich gegen neun Personen Platzverweise, damit die Ruhe und Ordnung wiederhergestellt werden konnte.