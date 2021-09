Mehr Zuschuss statt weniger Angebot für Linie 5 - das Ticket für den Saalekreis wird teurer

Merseburg/MZ - Der Saalekreis will mehr Geld in den Betrieb der Straßenbahnlinie 5 stecken und so das bisherige Angebot auf seinem Gebiet erhalten. Dieser Konsens zeichnete sich am Mittwoch im Kreisausschuss ab. Dieser votierte mit Ausnahme von SPD-Vertreter Günter Sachse, der sich enthielt, einstimmig für eine entsprechende Vorlage der Verwaltung. Diese sieht vor, dass der Kreis für das laufende Jahr zu den ohnehin vereinbarten 1,73 Millionen Euro weitere 133.531 Euro an die Hallesche Verkehrs-AG (Havag) überweist. In den Folgejahren bis 2024 schwankt der zusätzliche Zuschuss zwischen 149.000 und 235.000 Euro. Für die Zeit danach erhält der Landrat, so in zwei Wochen der Kreistag zustimmt, den Auftrag, die Absicherung des Straßenverkehrs neu zu regeln. Dann läuft der aktuelle Vertrag aus.

„Die Havag hat dargelegt, dass sie mehr Zuschuss brauchen“, erklärte Hartmut Handschak (parteilos) im Ausschuss. Den angemeldeten Mehrbedarf habe man geprüft und konnte ihn nachvollziehen. Im Frühsommer war Havag-Vorstand Vinzenz Schwarz selbst durch die Fachausschüsse getingelt, um zu begründen, warum sein Unternehmen künftig zumindest 220.000 Euro für die Absicherung des Überlandverkehrs von der halleschen Stadtgrenze bis Bad Dürrenberg braucht. Ein Punkt waren etwa gestiegene Stromkosten.

„Ein wichtiges Angebot, das große Bedeutung für den Schülerverkehr hat“

In den Ausschüssen wurden zwei Alternativen diskutiert. Entweder der Kreis beteiligt sich künftig stärker an dem mittlerweile auf fast vier Millionen Euro gestiegenen jährlichen Aufwand für die Überlandbahn oder deren Angebot wird eingekürzt. Im Raum stand etwa, den Schwenk nach Merseburg-Süd zu streichen oder den Takt auf dem letzten Teilstück nach Bad Dürrenberg auszudünnen. Es zeichnete sich aber schnell ab, dass dies weder die Verwaltung noch der Kreistag wollen.

„Es ist ein wichtiges Angebot, das große Bedeutung für den Schülerverkehr hat“, begründete Handschak nun, weshalb der Kreis lieber die Schatulle öffnet. Sein zweites Argument kam ähnlich auch von Michael Finger, Fraktionschef von Linken und Grünen: Die Investitionen, die in den vergangenen Jahren entlang der Strecke erfolgt sind, wie etwa die jüngst fertiggestellte Endhaltestelle in Bad Dürrenberg.