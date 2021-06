Marina in Mücheln und Braunsbedra veranstaltet Tischkicker-Turnier

Mücheln - Besucher des Geiseltalsees dürfen sich im Juli auf einige Höhepunkte freuen. Die Betreiber von Chill & Grill am See, Stefan Schicht und Michael Teichmann, laden Interessierte nicht nur jeweils freitags, samstags und sonntags zu kühlen Getränken und leckerem Street Food an der Marina in Mücheln und an der Marina in Braunsbedra ein, sondern auch zu zwei Turnieren, einem Tischkicker-Turnier und einem Schärfe-Wettbewerb. Das geht aus einer Pressenotiz hervor.

Schärfe-Wettbewerb findet am 16. Juli statt

„Die Menschen wollen nach den zurückliegenden Monaten nach draußen und etwas erleben“, schildert Stefan Schicht. Deshalb werde die Idee der Turniere aus dem vergangenen Jahr fortgeführt, nur dass sie nicht nur in Mücheln, sondern jetzt auch in Braunsbedra an der Marina immer freitags stattfinden.

Los geht es am 9. Juli mit dem Tischkicker-Turnier in Braunsbedra. Die Teilnahme ist kostenfrei. Wer dabei ist, kann gewinnen. Für die drei besten Teams winken Verzehrgutscheine. Diese können gegen kühle Drinks, hausgemachte Cocktails, fassfrisches Bier und verschiedene Spezialitäten aus dem Smoker eingelöstwerden.

Der Schärfe-Wettbewerb findet eine Woche später, am 16. Juli, in Mücheln statt. Vergangenes Jahr hatten sich ihm fast 30 Teilnehmer gestellt, und die Veranstalter möchten das 2021 gerne steigern. Damit meinen sie nicht nur die Zahl der Mutigen. „Bis zu unglaublichen neun Millionen Scoville werden wir anbieten“, kündigt Michael Teichmann an. Zum Vergleich: Tabasco hat gerade einmal 7.000 Scoville. Es wird also eine scharfe Angelegenheit.

Interessierte für beide Turniere können sich ab sofort bei den Veranstaltern per Facebook anmelden oder per Telefon unter 0173/3 75 83 47. (mz/dd)