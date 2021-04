Mann stiehlt Parfüm aus Drogerie in Bad Dürrenberg

Die Polizei fahndet nach einem unbekannten Mann nach einem Diebstahl. Laut den Beamten soll der Dieb am 18. August 2020 gegen 12.00 Uhr in einer Drogerie im Soleweg in in Bad Dürrenberg mehrere Flaschen Parfüm gestohleen haben. Der Schaden liegt bei rund 160 Euro.

Mit den nun zur Veröffentlichung freigegebenen Bildern hofft die Polizei auf Unterstützung aus der Bevölkerung.

Zeugen, welche Hinweise zur Identität der abgebildeten Personen machen können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Saalekreis, gern telefonisch unter 03461 446-0, oder an jede andere Polizeidienststelle. (mz)