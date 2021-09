Mann im Saalekreis fällt auf Trickbetrüger rein und verliert 30.000 Euro

Merseburg/MZ - Ein 93-jähriger Mann aus dem Saalekreis ist am Dienstag Opfer eines dreisten Trickbetrugs. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, bekam der Mann am Nachmittag einen Anruf indem ihm gesagt wurde, dass seine Tochter in einen Unfall verwickelt sei. Bei einer Zahlung von etwa 50.000 Euro könne aber von einer Haftstrafe abgesehen werden.

Der Mann teilte der unbekannten Anruferin mit, dass er nur 30.000 Euro im Haushalt hat. Die Frage nach weiteren Wertgegenständen verneinte er. Laut Polizei kam es nur wenige Minuten später zur Geldübergabe.

Die Polizei rät: Machen Sie am Telefon keine Angaben zu ihrem Vermögen oder Wertge-genständen. Bei Unsicherheiten beenden Sie das Telefonat und rufen gege-benenfalls die Nummer zurück. Übergeben Sie kein Bargeld an der Haustür.