Bad Dürrenberg - Am Dienstagmittag hat ein unbekannter Mann gegen 12.00 Uhr in der Leipziger Straße in Bad Dürrenberg Kinder bepöbelt. Laut der Polizei beleidigte der Mann die Schüler im Alter von 12 bis 14 Jahren, rannte ihnen hinterher und drohte ihnen Gewalt an.

Anschließend wendete sich der Mann ab und verließ den Tatort in unbekannter Richtung. Eine Strafanzeige wegen Bedrohung wurde aufgenommen.