Mann aus Morl machte 1909 seinen Führerschein und fuhr nie wieder

Vollbremsung für den Traum vom Fahren. Friedrich Hempel (*1889) wollte Chauffeur werden - warum er nach seiner bestandenen Prüfung nie wieder am Steuer saß.

Brachwitz/MZ - Was für ein Traum: Dem Haushalt in Morl mit zehn Geschwistern, der mühsamen Arbeit auf dem Bau davonfahren! Im Jahre 1909 machte sich Friedrich Hempel, Jahrgang 1889, auf, in Magdeburg Chauffeur zu werden. „Autos waren damals nur für reiche Leute“, erzählt Hempels Enkel Joachim Zander, „und die haben sich dann natürlich einen Chauffeur geleistet.“