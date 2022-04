Macht die Park-App am Geiseltalsee in Braunsbedra den Geschäftsleuten das Geschäft kaputt?

Gewerbetreibende am Hafen Braunsbedra kritisieren neues System als nicht benutzerfreundlich und beklagen Umsatzrückgang. Vergrault Park-App die Gäste? Wie die Stadt reagiert.

Braunsbedra/MZ - Die am Geiseltalseehafen Braunsbedra ansässigen Gewerbetreibenden haben ein gewaltiges Problem mit dem vor einem Monat eingeführten Handyparken. Sie berichten übereinstimmend von einem Umsatzrückgang zwischen 30 und 60 Prozent an den letzten drei Wochenenden. Grund sei das nicht benutzerfreundliche System. Ihre Forderung: abschalten und bis zur Inbetriebnahme eines Parkautomaten schnell eine andere Lösung schaffen. Genau die bietet die Stadt jetzt auch an.