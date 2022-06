Lochaus Ortsbürgermeister nimmt am Bundeswehreinsatz im Irak teil

Für voraussichtlich zwei Monate verlässt Mathias Wild seine Ortschaft und geht nach Erbil. Wie er dazu kam und was seine Aufgaben vor Ort sein werden.

Lochau/MZ - Mathias Wild verbringt derzeit seine letzten Tage im beschaulichen Lochau, bevor er auf große Reise geht. Der Ortsbürgermeister wird im April sein 1.200-Seelen-Dorf für voraussichtlich zwei Monate verlassen, um in den Irak zu gehen. Dort wird er Teil des Einsatzes der deutschen Bundeswehr im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (kurz: IS) sein. Die deutsche Bundeswehr beteiligt sich seit 2015 an dem internationalen Einsatz, um zu einer Stabilisierung der Region beizutragen.