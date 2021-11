Schkopau/MZ - Am Dienstagabend ist ein Zehnjjähriger durch Zeugen bei einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in Hallesche Straße in Schkopau gestellt worden. Der Junge hatte eine Tafel Schokolade und zwei Limonaden im Wert von weniger als fünf Euro in seinem Rucksack gesteckt und ohne Bezahlung den Laden verlassen. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen.